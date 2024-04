METRORED SIGUE A LA VANGUARDIA CON DOS NUEVAS RUTAS

• Arranca la construcción de 58 paraderos de MetroRed en el bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde) y Circuito Potosí que operarán a partir de junio

La zona metropolitana sigue avanzando hacia la modernidad al contar con un sistema de transporte seguro, cómodo, ágil y de costo accesible que garantiza la movilidad de las familias, afirmó este miércoles el Titular del Poder Ejecutivo del Estado Ricardo Gallardo Cardona, quien arrancó la construcción de 58 paradores para dos líneas más, en Valle de los Fantasmas (carretera Rioverde) y una perimetral en Circuito Potosí que operarán a partir de junio.

Acompañado por familias de la periferia, en Circuito Potosí y avenida Juárez, donde por décadas habían padecido la falta de rutas de transporte público, el Mandatario anunció que con una inversión pública de 180 millones de pesos ahora las familias que habitan cerca de estas dos nuevas líneas contarán con 40 nuevas unidades, en las que se trasladarán a sus trabajos, escuelas y hogares en un menor tiempo.

La línea bulevar Valle de los Fantasmas tendrá paradores de Ciudad Satélite a la Alameda, durante el trayecto trabajadores podrán llegar a uno de las sectores comerciales más grandes de la zona metropolitana en avenida José de Gálvez, mientras que las y los estudiantes podrán llegar al Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

Esta línea también permitirá que usuarios de Ciudad Satélite que trabajan en la zona industrial se movilicen a la Alameda donde pueden abordar la línea 1 o se trasladen por la línea 2 hacia el Saucito.

Luego de 40 años en que no se impulsaba un proyecto que garantice la movilidad, la actual administración estatal impulsará una nueva ruta perimetral que recorrerá todo el Circuito Potosí, cuyo trayecto será el más largo con 43 kilómetros, este trayecto permitirá la movilización de miles de usuarios a hospitales, centrales de empleo y zonas recreativas como la Feria Nacional Potosina, el Museo laberinto de las ciencias y las artes, The park, entre otras.

