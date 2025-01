METAPNEUMOVIRUS, NO REPRESENTA RIESGO PARA SLP: SECRETARÍA DE SALUD

• El Gobierno del Estado, pide a la población fortalecer las medidas para prevenir enfermedades respiratorias de la temporada

Debido a que el Metapneumovirus fue identificado en el 2001 y es un virus conocido, de mayor presencia en invierno y circulación normal en el mundo, no representa un riesgo en San Luis Potosí, dio a conocer la Secretaría de Salud, que hizo un llamado a la población para fortalecer las medidas de prevención de todas las enfermedades respiratorias de la temporada y descartó que existan casos, hospitalizaciones o defunciones por este virus en el Estado.

El subdirector de Epidemiología de los Servicios de Salud, Juan Luis Delgado Gallegos, explicó que el Metapneumovirus presenta síntomas parecidos a los de un resfriado y detalló que, aunque la mayoría de los casos son leves, los cuadros severos pueden comprometer la función respiratoria, particularmente en personas vulnerables, tal como ocurre con virus como la influenza, Covid, virus sincitial respiratorio, entre otros.

Detalló que el virus afecta más a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, tras recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó un aumento de infecciones respiratorias, incluyendo casos de Metapneumovirus; sin embargo, aclaró que no hay potencial de pandemia ya que es resultado de la época invernal, por factores como permanecer en espacios cerrados y poco ventilados y México no ha detectado una variante nueva, por lo que no representa un riesgo epidemiológico.

Delgado Gallegos, recomendó reforzar las medidas para prevenir enfermedades respiratorias: vacunación contra influenza, Covid y neumococo; esquema de vacunación actualizado en niños y niñas; lavado de manos o gel con base de alcohol al 70 por ciento; cubrirse la nariz y boca al estornudar o toser; evitar escupir; no tocarse la cara con las manos sucias; limpiar y desinfectar superficies y objetos; evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse bien, además de usar cubrebocas en caso de presentar síntomas respiratorios y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.