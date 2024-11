LUIS MIGUEL ENCIENDE LA ARENA POTOSÍ CON SUS MÁS GRANDES ÉXITOS 

* El intérprete de «Ahora te puedes marchar», «La incondicional», «Hasta que me olvides», entre otros, deleitó a las y los potosinos

¡Llegó la fecha tan esperada! Con un lleno total, este 23 de noviembre el artista de talla internacional Luis Miguel se apoderó del escenario de la nueva y majestuosa Arena Potosí para deslumbrar a todas y todos los potosinos con una noche de entrega total.

Desde muy temprana hora, las y los miles de asistentes se dieron cita afuera del recinto para tener la oportunidad de acceder y ver de cerca al ídolo de generaciones a la par de cantar junto a él a una sola voz sus más grandes éxitos como lo son «Ahora te puedes marchar», «La incondicional» y «Hasta que me olvides».

El anuncio de la visita del «Sol de México» generó alta expectativa en los últimos meses y no defraudó conquistando los corazones de todas y todos los asistentes con su música que ha dejado una huella sin igual.

Cabe mencionar que en semanas previas, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona estuvo regalando boletos por medio de dinámicas en las cuatro regiones de la entidad, permitiendo que las y los más grandes fans de este artista no se perdieran su presentación.

Con estas acciones, el Gobierno que encabeza Gallardo Cardona sigue trayendo espectáculos de primer nivel a San Luis Potosí y confirmando a la Arena Potosí como el nuevo escenario de eventos nacionales y mundiales.