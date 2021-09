Los estudiantes deben ir de la escuela a la casa, no a reuniones familiares: MIGUEL LUTZOW

· Este día se presentaron 499 nuevos casos y 9 decesos; la letalidad bajó a 6.82 decesos por cada 100 pacientes.

· Se encuentran 364 pacientes hospitalizados: 87 estables, 210 graves y 67 intubados. El porcentaje de ocupación hospitalaria en camas generales Covid (64%), y camas con ventilador (44%).

· 16 municipios del estado concluyeron con la vacunación de 30 y más años, esta semana concluyen 34 demarcaciones municipales más.

Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud de San Luis Potosí, reiteró la importancia de los protocolos sanitarios para el regreso a clases, “nosotros mejor que nadie conocemos a nuestros hijos, sabemos cuándo algo les pasa y debemos asumir toda nuestra responsabilidad por cuidar a los demás en la escuela, pero hay que ser claros, al salir de la escuela, no podemos llevarlos a la calle, organizar un evento familiar o reunión social el fin de semana, todavía no, vamos descendiendo pero todavía no es momento”.

Durante la rueda de prensa diaria virtual, el funcionario estatal dijo que a nivel internacional, se dio a conocer la identificación de dos nuevas variantes (Colombia variante Mu) y otra en Sudáfrica (sin nombre aún), “y dado que este virus tiene una gran capacidad de mutación, vamos a seguir teniendo variantes por eso es que la mejor barrera para evitar que estas nuevas mutaciones nos afecten son: cubrebocas en todo momento, evitar lugares cerrados, no asistir a actividades concurridas, teniendo en cuenta que tenemos actividades económicas y educativas que son esenciales”, detalló.

Lutzow Steiner indicó que la vacunación es vital porque tendrá menor riesgo de presentar enfermedad grave, tendrán menos probabilidad de llegar al hospital, mucho menor riesgo de tener secuelas o “covid largo”, y mucho menor riesgo de morir.

Carlos Aguilar Acosta, comisionado estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios agradeció el apoyo de 51 municipios que se han sumado a los operativos Covid-19, de lo que se desprenden 3 mil 459 visitas de verificación, 992 cierres voluntarios y 68 suspensiones de actividades.

Este día se presentaron 499 casos nuevos para llegar a 88 mil 779 confirmados de 257 mil 462 personas estudiadas; se han descartado 167 mil 425 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 1 mil 258 sospechosos. Los decesos subieron a 6 mil 052 con un índice de letalidad que bajó a 6.82 decesos por cada 100 casos.

Dio a conocer que las 9 defunciones son 6 hombres y 3 mujeres; de su residencia, 3 de Ciudad Valles, 2 de Soledad de Graciano Sánchez, una en Tanlajás, Tancanhuitz, Axtla y Tampamolón, 7 de ellos eran de la tercera edad, 6 diabetes, 7 con hipertensión, 3 con obesidad.

Ernesto Durán Rivera, director de Atención Médica, dio a conocer que la hospitalización presenta una estabilidad alta al encontrarse 364 pacientes hospitalizados: 87 estables, 210 graves y 67 intubadas, el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador es de un 64 por ciento, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 44 por ciento.

