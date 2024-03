LLAMAN A EXTREMAR PRECAUCIONES POR TEMPORADA DE CALOR

• La Secretaría de Salud exhorta a prevenir enfermedades como deshidratación, diarreas, quemaduras, entre otras, por el pronóstico de cinco olas de calor en 2024

Debido a que en este 2024, se tienen pronosticadas cinco olas de calor, con temperaturas de más de 40 grados centígrados, el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a las y los potosinos a extremar medidas preventivas para evitar daños a la salud, como deshidratación, golpe de calor y lesiones en la piel, principalmente durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.

La dependencia explicó que el golpe de calor ocurre cuando el organismo es incapaz de disipar el calor, con síntomas como dolor de cabeza, sed, cansancio, piel seca y roja, somnolencia, calambres náuseas, vómito o convulsiones, entre otras, por lo que es necesario no automedicarse, ponerse a la sombra, aflojarse la ropa y aplicar paños fríos sobre la cabeza, poner los pies en agua fría, beber vida suero oral o agua natural con una cucharadita de sal y permanecer acostado para reposar.

Recomendó vigilar que niñas y niños no se expongan innecesariamente al sol y evitar que jueguen en sitios descubiertos, no exponerse al sol durante las horas de mayor radiación; vestir ropa ligera, de colores claros, utilizar sombrero o sombrilla y cubrir ventanas que reciben la luz del sol con persianas, cortinas o periódicos, para disminuir hasta 80 por ciento del calor en las casas.

En el caso de las y los menores, puntualizó que, si se sienten agotados por el calor, inmediatamente ponerles en un lugar fresco y en caso de no recuperarse, deben ser trasladados a la unidad de salud más cercana.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

