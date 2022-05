Julio Menchaca, ” No te juntes con esa chusma”

-Candidato de MORENA a gobernador pone barreras en actos de campaña.

Toño Martínez

A unas 4 semanas para las elecciones a Gobernador (a). de Hidalgo, el candidato de MORENA, PVEM y Nueva Alianza, Julio Menchaca Salazar está actuando de manera muy extraña en su comportamiento hacia los electores, al grado que se separo del mundo real y decidió tender barreras de rejas tubulares en sus actos promocionales para alejarse lo más que pueda de la gente.

Cada vez que llega a algún acto de campaña manda por delante un equipo de ayudantes para que rodeen con vallas metálicas el escenario que ocupará, con el fin de que ningún mortal se le acerca y eso molesta, indigna y le acarrea rechazo popular.

Hagan de cuenta que quiere hacer lo que dice doña Florinda en la serie ” El Chavo del 8″ a su hijo Kiko: ” No te juntes con la chusma”

Un ejemplo del efecto negativo de esa conducta separacionista fue el infortunado encuentro que tuvo con las organizaciones campesinas agrupadas en el Congreso Agrario Permanente de Hidalgo que pretendía ser una manifestación de apoyo a su favor pero terminó con abiertos rechazos, pues lo menos que le dijeron fue ” Usted no nos representa’ ..usted no conoce del campo ni los problemas del productor y sus familias..”

A para trago amargo que le hicieron pasar a Julio Menchaca que no supo cómo reaccionar y menos que contestar.

Tampoco hubo quien saliera al quite. No había como frenar la franqueza de los campesinos.

Fue un golpe seco a la campaña del candidato morenista y a su cilindrero Mario Delgado Carrillo líder nacional de MORENA que actúa como el manager aquel.del boxeador noqueado tirado en la lona que le gritaba ” vas ganando ..

ya lo tienes ” cuando el pobre sujeto ni abrir los ojos podía de la golpiza por su contrincante.

Entre las reglas de oro que debe seguir un candidato en campaña, está primordialmente generar empatía con los electores, lo cual se logra con permanecer cercano a la gente, sudando entre ellos, dejar que le pisen los zapatos boleados con Nuget, que lo abracen aunque lo dejen embarrado d maquillajes o de olor a tierra, garnachas o tacos de biftek con un todo; que le tumban la vaselina del peinado y hasta que lo manoseen ( a ver si le bajan algo).

Que tenga capacidad para actuar con la serenidad de Obi-Wan Kenobi, su personaje favorito de ” La Guerra de las Galaxias’.

Más exacto, tiene que mostrarse como una persona igual a todos, que escuche y dialogue, ah pero nunca recurrir a las mentiras porque esas se caen muy fácil.

Hacerlo es fácil, nomás mire al modelo de campaña de La Princesa Leia, que diga Carolina Viggiano la candidata del PRI, PAN y PRD, quien allá con y entre la gente va como en nave de velocidad warp navegando para vencer al imperio, o sea ser la primera mujer que venza al imperio 4T y gobierne a Hidalgo.

