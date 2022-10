Insta Ricardo Gallardo a nuevas funcionarias a entregarse por SLP

• Destacó que el Gobierno del cambio impulsa los valores de igualdad y con perspectiva de género en toda la administración pública

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que el Gobierno del cambio refuerza los valores de igualdad y con perspectiva de género que desde el inicio de la administración se han impulsado, tras designar a las nuevas titulares de la Secretaría de Turismo (Sectur), Aurora Mancilla Castro, y del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), Karla Hernández Sánchez, a quienes instó a trabajar con muchas ganas y entregarse por la entidad, con compromiso y trabajo a favor de las y los potosinos.

“Nunca en la historia del Estado había existido una mujer soledense al cargo de la Secretaría de Turismo (Sectur) y mucho menos tan joven, creo que hoy es el momento de las y los jóvenes, de las mujeres y quiero mandar un mensaje claro en este Gobierno hay igualdad y perspectiva de género”, manifestó el Gobernador potosino.

Dijo que a las funcionarias estatales se les ha pedido que se entreguen, que lleven el ritmo de trabajo de 17 horas, “son expectativas de la gente, en el caso de la Secretaría de Turismo, en este momento está cambiando de residencia, dejará de ser soledense para convertirse en vallense, vivirá allá y vendrá a la capital a reuniones importantes”, manifestó el Mandatario Estatal al indicar que la principal encomienda de Aurora Mancilla será reunirse con empresarios del ramo hotelero.

En el caso del Inpode comentó que la nueva titular no llega de practicar alguna disciplina deportiva, por lo que no habrá favoritismos hacia algún deporte, y su principal encargo es reunirse con todas las academias de diferentes disciplinas deportivas para que no se enfoquen en un solo deporte. Afirmó que por el momento no habrá más cambios.

