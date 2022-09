Inicia transición de IMSS-Bienestar en SLP

• Por gestiones del Gobernador Ricardo Gallardo, el Estado es pionero en federalización del sistema de salud

A partir de este primero de septiembre de 2022 entrará en funcionamiento el organismo público descentralizado de la administración pública Federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, con el propósito de ampliar la cobertura de atención médica gratuita y hospitalaria con medicamentos a personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social en los Estados en los que se ha firmado convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), caso del Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona.

En próximos días iniciará en la entidad, la transición de los Servicios de Salud del Estado al IMSS-Bienestar, lo que permitirá que más de 1.4 millones de ciudadanos de las cuatro regiones de San Luis Potosí, sin ningún tipo de seguridad social, accedan a este programa.

El organismo descentralizado IMSS-Bienestar contará con los recursos, materiales, humanos, financieros y de infraestructura que le transferirá el Estado. La administración estará a cargo de una Junta de Gobierno, que deberá instalarse en un lapso no mayor a 30 días, mientras que la Dirección General, la designará el Presidente de México.

Además, de acuerdo a lo establecido en el decreto, se van a respetar los derechos laborales y pensionarios de las y los trabajadores de los Servicios de Salud que sean transferidos a IMSS-Bienestar. A partir de este día, el personal de nueva contratación que se requiera para brindar servicios de salud a la población será contratado directamente por el IMSS-Bienestar.

Para inscribirse en el nuevo esquema de atención médica, la ciudadanía puede acudir a las unidades de salud y hospitales que sean parte de IMSS-Bienestar, presentando: CURP original y copia, si no cuenta con ella, entonces con original y copia de acta de nacimiento y comprobante de domicilio; en caso de ser derechohabiente, presentar original y copia de su documento de afiliación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...