Inicia protección civil, Operativo cohetón en todo el Estado

Este 24 de diciembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), puso en marcha el Operativo Cohetón con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de minimizar los accidentes a través de la vigilancia de la venta controlada de pirotecnia.

Ignacio Benavente Duque, director general de la Coordinación Estatal, informó que en la zona huasteca aumentó en número de permisos otorgados en un 50 por ciento; en la capital del estado se mantuvo el padrón de 620 permisos de acuerdo a información de la Dirección de Comercio, mientras que en Soledad de Graciano Sánchez,este año el ayuntamiento suspendió la venta de estos productos.

Mencionó que el principal aspecto que se verificará es que no se tenga a la venta productos de alta explosividad, así como que cuenten con las medidas preventivas como la distancia de cuando menos tres metros entre un puesto y otro, que tengan permiso del ayuntamiento, que cuente con extintor, agua y arena, así como la señalética de no fumar y de no venta a menores. Igualmente siempre deberá estar el titular del permiso en cada puesto y no podrán dejar a un menor de edad a cargo del mismo.

También se verificará que se cumplan con las medidas para evitar la propagación del contagio del virus Covid-19, como el uso de cubre-bocas y la sana distancia entre personas.

El funcionario recordó que la venta solo se podrá hacer los días 24, 30 y 31 de diciembre, en puestos autorizados al aire libre.

Por otro lado, pidió a la ciudadanía evitar el consumo de estos productos ya que su uso siempre implica riesgo, por lo que en caso de adquirirlos, se deben detonar todos este mismo día, no dejar que los manipulen niñas o niñas, no meterlos en ningún otro objeto como latas o botellas y no aventarlos cerca de personas, animales, vehículos o cualquier otro objeto que pueda incendiarse, explotar o causarle daño.

