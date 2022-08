“Herencia Maldita” adeuda 2 mil 100 MDP al ISSSTE

• La Dirección General del Instituto notificó al Gobierno estatal de un reconocimiento de adeudo que obliga a realizar pagos del 2022 al 2029; Ejecutivo negocia soluciones

El nuevo Gobierno estatal buscará la mejor alternativa para afrontar el adeudo de más de dos mil 100 millones de pesos que se generaron en otras administraciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de que iniciará una revisión para conocer el destino de dichos recursos.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que la “herencia maldita” dejó este pasivo reconocido en un documento de adeudo por dos mil 100 millones de pesos en retenciones por conceptos de jubilación y cesantía que no solo afecta al Estado sino a los trabajadores de la educación.

Para solucionar este adeudo, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, acudió junto con los secretarios de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo y Finanzas, Salvador González Martínez a la Ciudad de México a una reunión con el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella para encontrar las mejores alternativas a este reconocimiento de pago que se generó en el 2019 y que estableció pagos en el 2020 “no así en el 2021 que era un año electoral y nuevamente a partir del 2022 y hasta el 2029 para continuar esos pagos y cumplir de forma voluntaria”, porque de lo contrario, se afectarían las participaciones federales que recibe el Estado a través de la Secretaría de Hacienda.

“La pregunta es dónde está ese dinero y eso se investigará; y otro pendiente es cómo vamos a solventar la deuda, porque si no cubre de forma voluntaria, va a descontarse de las participaciones federales y de forma sucesiva hasta cubrir todo ese recurso”.

Torres Sánchez indicó que como resultado de la reunión, se acordó que no se va a realizar el cobro coactivo, lo que significa que el pago sí deberá realizarse, pero no de manera forzosa; también se revisarán esas cifras que se generaron y que el mecanismo de pago no afecte al Estado “antes de eso, y a través de los documentos propios sabremos dónde está ese recurso”.

