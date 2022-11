Gran respaldo de las y los potosinos a la campaña “Regalos con Amor” de DIF Estatal

• La dependencia recolecta juguetes para entregarlos como regalos de navidad a niñas y niños de escasos recursos

Con el propósito de llevar la alegría y emotividad de la navidad a cada rincón del territorio potosino, como lo ha impulsado el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para contribuir al bienestar y desarrollo integral de la niñez en condiciones de desventaja social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presidido por Ruth González Silva, emprendió por segundo año consecutivo la campaña “Regalos con Amor para Pequeños Corazones”.

Dicha iniciativa surge en el 2021, durante la temporada decembrina, con el objetivo de sumar a los integrantes de la sociedad potosina, en un gesto de empatía y solidaridad hacia las niñas y niños que, por su contexto social, no tienen la dicha de recibir un regalo de navidad durante esta época de festividades.

Para esta ocasión, el DIF Estatal, a través de la coordinación de voluntariado, ha establecido una meta de recolección de 20 mil juguetes, pues, de acuerdo con la experiencia del año pasado, con dicha cantidad de regalos se abarca un importante número de comunidades en las cuatro regiones del Estado.

En las instalaciones del edificio central del Sistema Estatal DIF, Ruth González, presidenta honoraria del organismo, encabezó el evento protocolario que marca el inicio de la colecta de regalos, donde destacó la importancia de la suma de esfuerzos por parte de entidades gubernamentales, iniciativa privada y sociedad civil, para llevar la ilusión y felicidad que un regalo representa a las y los menores potosinos que menos tienen.

“Acciones tan sencillas como donar un juguete, llegan a hacer momentos inolvidables para las niñas y los niños que se encuentran en situaciones de desventaja social; es por ello que, a través de la campaña Regalos con Amor, contribuimos a generar un estado de ánimo positivo. Ese deseo de ayudar, que existe dentro de nuestros corazones, puede ser un tesoro para muchas niñas y niños a lo largo de todo el Estado”. Apuntó González Silva.

La dinámica de donación establece que, podrán ser juguetes nuevos o en perfecto estado, que no usen pilas y que no se encuentren en la categoría de juguetes bélicos, el centro de acopio estará instalado en las oficinas del DIF Estatal, ubicadas en calle Fernando Torre #500 colonia Jardín, con un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...