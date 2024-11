GOBIERNO ESTATAL BRINDA APOYO CON HEMODIÁLISIS A PACIENTES SIN SEGURIDAD SOCIAL

• Gobierno Estatal ha realizado más de 38 mil sesiones de hemodiálisis, beneficiando a cerca de 500 pacientes

El Gobierno Estatal, a través de las unidades de hemodiálisis brinda apoyo gratuito a 500 personas que requieren el tratamiento y no cuentan con seguridad social, dio a conocer la Secretaría de Salud, tras revelar que, de enero a octubre de 2024, ha ofrecido más de 38 mil sesiones en todo el Estado.

La dependencia informó que las y los pacientes pueden acudir a los Hospitales Generales de Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles, además de la Unidad Estatal de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto”, el Hospital Básico Comunitario de Tamazunchale y el Centro de Salud de Cerritos.

Detalló que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) genera el deterioro progresivo y a largo plazo de la función de los riñones, y a menudo no presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales, pero a medida que avanza, puede llevar a la pérdida gradual de la función renal, lo que afecta la capacidad del cuerpo para llevar a cabo sus funciones normales.

Puntualizó que, entre las principales causas, destaca la hipertensión arterial no controlada y la diabetes mellitus, enfermedades altamente prevalentes en el país y en el Estado, por lo que expuso que las y los pacientes que enfrentan etapas avanzadas de la ERC, requieren de hemodiálisis en su tratamiento y consiste en filtrar la sangre del paciente a través de una máquina especial que elimina los desechos y el exceso de líquidos.