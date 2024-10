GOBIERNO ESTATAL ANUNCIA INVERSIÓN DE EMPRESA CHINA POR 165 MILLONES DE DÓLARES

• La compañía Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology, se instalará en el Parque Logistik III, en Villa de Reyes

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), confirmó la inversión de la compañía china especializada en alta tecnología, Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. (GEB), por 165 millones de dólares (más de tres mil millones de pesos), para instalar una planta en el Parque Logistik III, ubicado en Villa de Reyes, como parte de su estrategia de expansión en sectores clave.

Jesús Salvador González Martínez, titular de la Sedeco, dio a conocer que la inversión de la empresa forma parte de un total de 13 empresas concertadas iniciativas de capital chino que se han gestionado en la administración estatal actual, por un total de mil 402.5 millones de dólares, y es resultado de la política de atracción de inversiones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, que acerca más apoyo a las y los potosinos con más empleos mejor pagados.

Detalló que entre las empresas que han decidido instalarse en San Luis Potosí se encuentran: Himile Mechanical Science and Technology Co, Shanghai Unison Aluminum Products (Unisonal), XCC Xinlong Automotive Parts, JINMA Industrial Group, Asiaway Automotive Components Mexico, Fabcast Solutions, CSMET Group, TSP Group China y una empresa confidencial especializada en medidores, entre otras.

González Martínez indicó que, además de estas empresas, San Luis Potosí espera atraer a otras seis empresas chinas en el corto y mediano plazo, principalmente en las industrias automotriz y manufacturera, lo que contribuye a la consolidación del Clúster Automotriz con más de 260 empresas, con beneficios del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que facilita las exportaciones a los mercados de América del Norte.

Finalmente, refirió que a diferencia de la herencia maldita que regalaba terrenos a las grandes empresas, ahora el Gobierno del Estado aplica incentivos fiscales, un ambiente de negocios favorable y procesos administrativos agilizados, suficiente para consolidar nuevas inversiones en el Estado.