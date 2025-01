GOBIERNO DEL ESTADO MANTIENE CAMPAÑA PREVENTIVA PERMANENTE CONTRA LAS ADICCIONES

• Falso que el fentanilo sea una droga de consumo en San Luis Potosí

En relación a las declaraciones vertidas el día de ayer por el diputado Juan Carlos Bárcenas Ramírez, representante del Partido Nueva Alianza y Secretario General de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Gobierno del Estado aclara lo siguiente:

1. Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Temazcalli, ha brindado pláticas de orientación y prevención contra adicciones a centros escolares de todos los niveles, así como en instituciones públicas y privadas, alcanzando hasta la fecha a 57 mil 900 beneficiarios en todo el Estado.

2. Además, como parte de las acciones de la campaña preventiva del Gobierno Federal “Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata”, el Instituto Temazcalli, en estrecha coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), impartirá este año talleres y pláticas alusivas en alrededor de 200 planteles educativos.

3. En el 2023 la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado arrancó el programa de prevención “Cuidarse está Cool”, el cual fue diseñado en base a los resultados de una encuesta nacional sobre el tipo de drogas que más se consumen en la entidad, en la cual no aparece en fentanilo; sí en cambio destacan en los primeros lugares de consumo el alcohol, el tabaco y el vape.

4. El propio legislador señala que el fentanilo podría estar siendo consumido por estudiantes universitarios; al respecto, consciente del grave problema que representa el uso de cualquier sustancia ilícita y que su consumo puede escalar con el tiempo a drogas cada vez más más adictivas y dañinas, el Gobierno del Estado previene a la niñez y adolescencia sobre los riesgos que entraña el consumo del alcohol, primer producto de contacto hasta las drogas más fuertes.

5. Si el legislador y dirigente magisterial conoce en qué escuelas se ha detectado el consumo de fentanilo, se le pide respetuosamente lo dé a conocer a las autoridades para poder intervenir con acciones más concretas. No debemos causar alarma en la sociedad y sí sumarla, como lo ha venido haciendo el Gobierno del Estado, a las acciones de prevención y orientación contra el consumo de drogas.

6. Finalmente, cabe señalar que contra las adicciones el Gobierno del Estado no sólo tiene implementadas acciones policiacas a través de la Guardia Civil Estatal y en colaboración con corporaciones federales. La estrategia integral contra las drogas y la inseguridad incluye también la apertura de nuevos espacios para la recreación y el deporte, como la ampliación de los parques Tangamanga I y II, la inauguración del parque Las Camelias, en Matehuala; Tantocob, en Ciudad Valles; el nuevo Parque Lineal en Rioverde y el que muy pronto se habrá de construir en Soledad de Graciano Sánchez.