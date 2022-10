Gobierno del Estado llama a cerrar filas en materia de seguridad

• La Federación deberá cumplir compromiso de refuerzos de la Guardia Nacional

• Observa Vocería que hace falta más trabajo de las policías municipales

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí esta trabajando a marchas forzadas en materia de seguridad a través de diferentes corporaciones con acciones preventivas y reactivas desde el inicio de la administración del Mandatario Ricardo Gallardo Cardona, señaló el vocero de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda

“Se ha logrado contener el embate directo y preciso de organizaciones delictivas que han pretendido establecerse en el estado potosino como en otras entidades federativas, hoy no lo tenemos en San Luis Potosí, precisamente por esta estrategia de contención, no hay efecto cucaracha a pesar de que el estado está encapsulado entre varias entidades federativas con índices de violencia de alto impacto. Hoy más que nunca se pide a las autoridades municipales y a la federación se sumen a este esfuerzo”, dijo.

Gallego Cepeda añadió que en lo local, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, están trabajando muy fuerte, por lo que puntualizó que el llamado es a la Federación a que cumplan con el compromiso, tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, mismos que en su momento garantizaron el refuerzo para la plaza potosina y al momento no se ha cumplido con el arribo de efectivos de la Guardia Nacional.

El vocero de Seguridad fue enfático al explicar que San Luis Potosí necesita definitivamente del apoyo de la Federación para garantizar la seguridad de las y los habitantes. Reconoció que el Estado como Gobierno, como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como Guardia Civil, está trabajando arduamente y conteniendo de manera frontal el embate de la delincuencia, luego de recientes hechos violentos en la entidad.

“Hoy en día el llamado enérgico es fuerte y directo a la Federación para que cumplan con su palabra, no han llegado los refuerzos de la Guardia Nacional, les estamos esperando y a los municipios que hagan su parte, su trabajo (…) Se hace el llamado a cerrar filas en materia de seguridad”, insistió.

