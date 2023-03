Gobierno del Cambio lleva al Altiplano y región centro más obras y programas 

• Habitantes de Vanegas, Cedral y Villa de Arriaga reciben Becas Alimentarias, además se dio seguimiento a solicitudes ciudadanas

En representación del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, realizó una gira de trabajo por municipios de la región Altiplano y Centro, donde supervisó la entrega de “Becas Alimentarias”, y atendió solicitudes de la ciudadanía para llevar más obras a las regiones en beneficio de miles de familias.

Durante su visita por los municipios de Vanegas, Cedral y Villa de Arriaga, se reunió con las autoridades municipales, así como diputados locales y federales, que lo acompañaron para entregar cinco mil 500 Becas Alimentarias, programa impulsado por el Gobierno del cambio mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesore), y que tiene como objetivo contribuir a que las y los habitantes de la entidad tengan acceso a una alimentación digno, que mejore su calidad de vida y alcancen la igualdad social.

En cada una de las visitas, J. Guadalupe Torres Sánchez destacó la importancia de este programa que llega a comunidades, barrios y colonias de alta marginación en los 58 municipios de San Luis Potosí y precisó que para la entrega de los paquetes alimentarios se da prioridad a niñas, niños, adultos mayores y madres solteras.

Añadió que este no es un Gobierno que está detrás del escritorio, sino uno que trabaja, es cercano a la gente y que no se va en cuanto reciben el apoyo de la población, “estamos y seguiremos cercanos a cada uno de los municipios que van a la capital y solicitan el apoyo para la gente no solo con programas sino también con importantes obras como la construcción de un bulevar con una inversión de 40 millones de pesos que beneficiará a los habitantes de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Villa de Arriaga”, detalló.

El secretario general de Gobierno indicó que el trabajo en unión con las autoridades municipales permite llevar a cabo más acciones, programas, obras y nuevos proyectos, además de obtener mejores resultados, así como ampliar el número de personas beneficiadas en todo el Estado.

