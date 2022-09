Gobierno del Cambio comprometido en cumplir los sueños jóvenes

• Alumnos y autoridades educativas agradecieron al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por la entrega de canchas deportivas en las secundarias Técnica 79 y Sentimientos de la Nación

Alumnos y autoridades educativas de la Escuela Secundaria Técnica Número 79 ubicada en Cactus, en Soledad de Graciano Sánchez y de la escuela secundaria general “Sentimiento de la Nación”, de la colonia Satélite, en la capital potosina, beneficiarias de la entrega de canchas deportivas por parte del Gobierno del cambio, reconocieron el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de transformar la educación en el Estado y cumplir el sueño de miles de jóvenes estudiantes.

El director de la Secundaria Técnica número 79, Ricardo Flores, destacó que obras de este tipo aportan a la educación de las y los alumnos, y no habrían sido posibles en gobiernos anteriores. “Estamos muy contentos porque hoy podemos ver que tenemos un Gobernador sensible con los sueños de los estudiantes, un Gobernador que de verdad le interesa la educación y el bienestar de las y los alumnos, ya se siente y se nota la diferencia”.

Por su parte, la alumna de la institución, Martha Paola Carmona, destacó que el techado y pavimentación de la entrada de la escuela a jardineras, es importante paras sus actividades, ya que no se expondrán a los rayos del sol o a la lluvia, “este beneficio es muy importante para nuestra comunidad escolar porque nos permite realizar nuestros eventos culturales que sirven para que los padres de familia se acerquen a ver los trabajos que hacemos en coordinación con nuestros maestros. Gracias al Gobernador por la cancha de fútbol, el techado de la plaza cívica, así como la pavimentación desde la entrada hasta las jardineras y no está de más volver a agradecer por los equipos de cómputo para las aulas de informática”, refirió.

Finalmente, Edwin Rodríguez Guerrero, alumno de la escuela secundaria general “Sentimientos de la Nación”, afirmó que el nuevo Gobierno se preocupa por fortalecer en los jóvenes las competencias cognitivas que logran la excelencia de la educación, por lo que gracias a la cancha deportiva disminuirán las afecciones emocionales y psicológicas causadas por la pandemia, esto les permitirá impulsar el desarrollo de los aprendizajes evitando el rezago académico y el abandono escolar.

“Las acciones emprendidas por este Gobierno, por ejemplo, la construcción del campo deportivo de fútbol uruguayo que hoy se inaugura en nuestra escuela, es un sueño hecho realidad para nosotros dentro del contexto de la zona, contribuirá a promocionar el deporte entre la comunidad, principalmente el fútbol, el cambio en realidad ya se nota”.

