GOBIERNO ALISTA PASE DE REVISTA A LAS Y LOS PENSIONADOS ESTATALES

• La primera fase del programa de revisión será para quienes viven en la zona metropolitana y municipios conurbados

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Pensiones, realizará el pase de revista a las y los pensionados del sector burócrata y del subsistema telesecundarias adheridos a la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del 12 al 19 de febrero 2024, con una primera fase en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Zaragoza, Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona y Santa María del Río.

En seguimiento al trabajo emprendido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar apoyo a todos los sectores sociales en las cuatro regiones, el director de la dependencia, Luis Arturo Coronado Puente, dijo que las y los pensionados y jubilados, deberán cumplir con la verificación de supervivencia, acudiendo al módulo que se instalará en avenida Los Pintores número 745 en la colonia Burócratas del Estado en la capital, con servicio del 12 al 19 de febrero, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Coronado Puente mencionó que las y los pensionados deberán presentar: credencial de Pensiones y/o de elector, Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT actualizada, comprobante de domicilio en caso de tener uno distinto al de su registro. Para quienes reciban pensión por orfandad, deberán presentar constancia escolar al mes de enero 2024; mientras que quienes no se encuentran en el país deberán enviar a Pensiones, constancia de supervivencia emitida por la autoridad consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Puntualizó que la revista de supervivencia es un requisito obligatorio y de no cumplirse se suspenderá el pago de su pensión, por ello, en apoyo a quienes por motivo de salud no pueden acudir, el trámite puede realizarse en el domicilio solicitándolo de manera escrita en Pensiones del Estado. Las y los interesados pueden llamar al número telefónico (444)144-18-00 para más información.

Share this: Twitter

Facebook