Gobernador Ricardo Gallardo inaugura clínica rosa en Ciudad Valles

Es la segunda clínica que pone en marcha el Gobierno estatal -la primera fue en Matehuala-, de las 58 que se instalarán; una en cada municipio de la Entidad.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona acudió a la cabecera municipal de Ciudad Valles para cumplir un compromiso más con sus habitantes: la apertura de la Clínica Rosa, -la segunda inaugurada en el Estado, de las 58 proyectadas en la Entidad- en la cual más de 20 mil mujeres, sus hijas e hijos recibirán atención médica gratuita especializada.

Ante cientos de vallenses reunidos y reunidas que acudieron para acompañar al Mandatario Estatal en el evento, éste garantizó la operatividad de estas clínicas que requieren más de cuatro millones de pesos mensuales para brindar los servicios de ginecología, mastografías, pruebas de papanicolau, atención en salud dental, pediatría, medicamentos y lentes gratuitos.

Refirió que entre todas las deficiencias que encontró en su arribo al Gobierno del Estado, uno de los rubros más abandonados fue precisamente la atención a la salud de la mujer, con una capacidad hospitalaria rebasada, ausencia de especialistas médicos, carencia de medicamentos, entre otras irregularidades que impactaron desfavorablemente en la salud de las mujeres en la Entidad.

Gallardo Cardona dijo que poco a poco esa herencia maldita será subsanada y anunció para ello cambios drásticos en el sector salud, comenzando en clínicas, hospitales, centros de salud, incluyendo las jurisdicciones sanitarias, hasta garantizar una atención médica de calidad para todas y todos los potosinos, sobre todo para las mujeres para que ya no tengan que acudir a la capital del Estado a hacerse una mastografía: “ahora tendrán en su propio municipio la atención médica especializada que requieren, porque es su derecho”.

Lilia Morales, beneficiaria que acudió a solicitar un par de lentes, comentó que el servicio e instalaciones son excelentes y agradeció al Gobernador Ricardo Gallardo por este apoyo a las personas de bajos recursos, que muchas veces no pueden acudir a una atención médica “porque no cuentan con dinero para pagar consultas privadas” y desafortunadamente, lamentó, en los hospitales no les brindan el servicio, e invitó a las mujeres a que acudan a la nueva clínica que se ubica en la calle Comonfort casi esquina con el bulevar México-Laredo, en Ciudad Valles.

Finalmente, el Gobernador dijo que el desarrollo y el bienestar de las potosinas es su prioridad, por ello se implementan programas como los apoyos en efectivo a madres solteras y adultas mayores, así como las Becas alimentarias y Kits Menstruales gratuitos.

