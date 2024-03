GOBERNACIÓN IMPULSA OPERATIVO ESPECIAL POR SEMANA SANTA

• Para salvaguardar la integridad de las familias potosinas y visitantes, la dependencia vigila el cumplimiento de la Ley de bebidas alcohólicas del Estado

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General de Gobernación, implementa un operativo especial para vigilar el cumplimiento de la Ley de bebidas alcohólicas del Estado en restaurantes, bares y centros nocturnos de las cuatro regiones, acciones con las que se salvaguarda y protege la integridad de las familias potosinas y visitantes.

La dependencia detalló qué estas acciones iniciaron desde este jueves y permanecerán hasta el domingo en los espacios turísticos, a fin de evitar accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Se emitieron algunas recomendaciones como: no conducir en estado de ebriedad y designar a una persona, evitar que menores de edad consuman bebidas alcohólicas y no ingresar a albercas o cuerpos de agua si se han ingerido estas sustancias.

A dueños o responsables de negocios con venta de bebidas alcohólicas se llamó a respetar giros y horarios de funcionamiento, así como mantener un volumen moderado de la música, especialmente si se están llevando a cabo eventos culturales cerca de sus negocios.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

