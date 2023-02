Gestionan subsede en Tamazunchale para acciones de búsqueda inmediata y de larga data

• El Gobierno del cambio brindará la capacitación y el equipo necesario para habilitar la oficina que dará servicio a otros municipios de la zona Huasteca en acciones de búsqueda

En coordinación con el ayuntamiento de Tamazunchale, el Gobierno del cambio, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), proyecta la apertura de una sub sede que otorgue servicios de atención y búsqueda en la zona Huasteca sur, siguiendo con el compromiso del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó su titular, Leobardo Aguilar Orihuela, quien se reunió con autoridades locales para informar de las actividades y acciones que se realizan.

En reunión con el alcalde de Tamazunchale, José Luis Meza Vidales, a la que asistió también el director de Seguridad Pública, David Rodríguez Uribe y el director de Protección Civil, Ernesto Rojas García, el titular de la CEAB informó de las acciones que se llevan a cabo en la Comisión, y que, por instrucciones del secretario general de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez se dará prioridad a la labor de acompañamiento de las familias que solicitan el apoyo para localizar a alguno de sus familiares, por lo que habló de la posibilidad de crear una célula de búsqueda en esa región.

Esta sub sede tendrá la tarea de realizar búsquedas en esa parte de la zona y en apoyo a las labores que ya se llevan a cabo en la zona de la Huasteca norte, y que se ubica en el municipio de Ciudad Valles, “una sub sede en la Huasteca sur cubriría los municipios de Matlapa, Tampacán, Axtla, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale, con personal que cumpla el perfil para realizar acciones de búsqueda inmediata y de larga data y se les brindarán las herramientas y equipo necesario”.

El funcionario estatal añadió que el Gobierno del cambio a través de CEBP tiene el compromiso de capacitar al personal que sea encargado de esa región, impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), además que contarán con información necesaria sobre el protocolo Homologado de Búsqueda de personas desaparecidas, la Ley en materia de desaparición forzada de personas, de Desaparición cometida por particulares, y del Sistema Estatal de búsqueda de personas del Estado de San Luis Potosí.

Por último, informó que los encargados de Protección Civil y Seguridad Pública de Tamazunchale enviarán la información de los candidatos que conformarán el personal de buscadores de la CEBP sede Tamazunchale que se ubicará en un espacio dentro de las instalaciones de Protección Civil.

