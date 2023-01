FINANZAS PONDRÁ EN OPERACIÓN NUEVO MACRO MÓDULO EN FENAPO PARA CANJE DE PLACAS

• Se brindará atención exclusivamente para canje de placas pendientes de entregar y pago de refrendo anual 2023

Por instrucción del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Finanzas (Sefin) abrirá el próximo martes un macro módulo en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), exclusivamente para trámites de canje de placas pendientes de entregar y pago de refrendo vehicular 2023 con la finalidad de agilizar los trámites y hacer más eficiente el servicio dirigido a la ciudadanía.

Gracias a las acciones del Gobierno del cambio para brindar servicios de manera más ágil, este nuevo macro módulo brindará atención de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas y los domingos de 8:00 a 15:00 horas, a través de 20 ventanillas que operarán de manera simultánea y se contará además con 10 centros electrónicos o kioskos para la realización de pago del refrendo 2023; una vez completada la operación en ese mismo momento el contribuyente recibirá su holograma sin necesidad de formarse.

La dependencia recomendó a la población ponerse al corriente en pagos 2022 o años anteriores y obtener sus placas, para lo cual pueden realizar los pagos en la página web o en los centros electrónicos con anticipación.

Las personas que acudan a realizar el trámite deberán presentar original y copia de la identificación oficial (INE o pasaporte), comprobante de domicilio no mayor a tres meses, la tarjeta de circulación y las placas delantera y trasera.

Se precisa que en caso de no presentar ambas placas o solo cuentan con una de estas, se tiene que presentar acta por robo o extravío expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí en el área de peritos. En caso de no presentar tarjeta de circulación, presentar comprobante de no infracción municipal, con una vigencia de tres días.

Para quienes realizaron su canje de placas 2022, para la entrega de su calcomanía u holograma 2023, deberán presentar identificación vigente (INE o pasaporte), copia de la tarjeta de circulación y comprobante de pago (si se pagó en línea se tiene que presentar impreso). Cabe señalar que el módulo ya existente en Fenapo seguirá operando con la prestación de diversos servicios.

Share this: Twitter

Facebook