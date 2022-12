ESTE 2022 TRABAJAMOS MUY DURO MÁS DE 17 HORAS DIARIAS PARA RECUPERAR NUESTRO SLP: RICARDO GALLARDO 

• El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona envió a las y los potosinos, a través de las redes sociales, un mensaje de agradecimiento de Navidad

San Luis Potosí alcanzó en este 2022 un gran avance gracias al esfuerzo de un Gobierno del cambio que desterró una “herencia maldita” con al menos 30 años de corrupción para dar paso al avance y a la transformación que ya se nota en las cuatro regiones del Estado, afirmó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al enviar a las y los potosinos a través de las redes sociales, un mensaje de agradecimiento de Navidad.

“Este año trabajamos 17 horas diarias, un trabajo muy duro con el que se empezó a notar el cambio y creo que logramos hacer cosas extraordinarias, hoy San Luis Potosí tiene apoyos sociales, tiene beca alimentaria, clínicas rosas, también tuvimos un año donde hubo placas gratis, donde tuvimos una feria gratuita con artistas y muchas cosas más. Todo eso se logró gracias al trabajo de un gran equipo, pero sobre todo ustedes que confiaron en este proyecto, hoy estamos contentos más no satisfechos y en el 2023, vamos por muchos más, vamos a llegar a tu comunidad, a tu colonia, a hacerte muchas obras y a seguir repartiendo el dinero a toda la gente de San Luis Potosí”, expresó el Jefe del Ejecutivo Estatal.

El Gobernador Ricardo Gallardo, expuso que el Estado presenta un rostro diferente y ha dejado atrás a esos gobiernos que no le daban ni un solo peso del presupuesto, en especial a las y los potosinos que menos tienen, al tiempo de garantizar que hoy el dinero se reparte entre la gente que hoy tiene la posibilidad de recibir alguno de los apoyos que entrega su administración o bien, es testigo de alguna de las obras que se están entregando cerca de su calle o de su comunidad.

“Cada vez que una familia recibe una beca alimentaria que va a un concierto gratis, cada vez que recibe algo, la ‘maldita herencia’ se retuerce porque ahora les llega a todos, por eso hoy queremos seguir haciendo esa gran alianza con el pueblo, estamos trabajando muy fuerte en obras y acciones para que estén correctamente bien y a todas las clases más vulnerables por eso este gobierno es para los que no tienen, para los que tienen y es para los que quieren tener”, dijo.

Finalmente, el Titular del Ejecutivo, dijo que en los días que restan de este 2022, se mantendrán trabajando junto con el gabinete estatal para conformar de la mejor manera posible la planeación y la programación de los diferentes programas, obras y acciones que su Gobierno tiene contemplados para arrancar desde enero con toda la energía y todo el entusiasmo para cumplirle a la gente y avanzar en la construcción del San Luis Potosí.

