ENSAMBLE MUSICAL DE ESCUELA POTOSINA VIBRA EN EL FESTIVAL XANTOLO EN CHICAGO

* El ensamble integrado por alumnas y alumnos de la escuela de iniciación musical “Julián Carrillo” de la Secretaría de Educación, participó en Xantolo en Chicago

En una presentación mágica y festiva, como parte del apoyo a las expresiones artísticas de las y los potosinos, del 18 al 20 de octubre el ensamble “Amor por México” integrado por alumnas y alumnos de la escuela de iniciación musical “Julián Carrillo” de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) hicieron a vibrar a familias mexicanas y estadounidenses en el Festival de Xantolo en Chicago, Illinois.

El titular de la SEGE Juan Carlos Torres Cedillo, dio a conocer que esta escuela es un ejemplo de dedicación y esfuerzo, y destacó que ahora con el apoyo del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, las y los integrantes: Valeria Gómez en la voz, Michelle Coutiño en el violín, Evan López con la trompeta y Santiago García en el bajo; con la dirección de Emmanuel Mendoza Lara, han demostrado al mundo su talento.

Las y los artistas potosinos presentaron un repertorio tradicional mexicano con piezas como: La llorona, Dios nunca muere, La calaca de Amparo Ochoa, Latido de mi corazón de la película “Coco”, Son de difuntos de Lila Down, en el Museo Nacional de Arte Mexicano, ubicado en Chicago, dentro de las celebraciones por el Día de Muertos, así como en el desfile ‘Arts in the Darks’ por las calles del centro de esa ciudad.

Finalmente, Torres Cedillo resaltó la importancia de una educación integral donde las artes contribuyen al desarrollo de la niñez y juventud potosina, por lo que invitó a la ciudadanía a apoyar estas actividades y talentos, y recordó el desfile de Xantolo en la capital potosina el sábado 26 de octubre a las 16:00 horas sobre avenida Carranza, partiendo del parque de Morales a la plaza Fundadores.