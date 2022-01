En SLP, hay capacidad hospitalaria para atención a COVID, reitera salud

Los Servicios de Salud en el Estado, cuentan con 188 camas en hospitales para atender a personas con Covid-19, de las cuales hay 83 disponibles

En cuanto al aumento en número de muertes, se hace un llamado a acudir a vacunarse en las fechas que se ponen disponibles, ya que contar con la vacuna es una oportunidad de sobrevivir a la enfermedad.

Durante las dos últimas semanas, en San Luis Potosí se ha incrementado el número de personas hospitalizadas debido a complicaciones por Covid-19, sin embargo, se informa que aún hay camas disponibles para atender a la población afectada, y se tiene previsto ampliar esa capacidad en por lo menos tres hospitales de los Servicios de Salud del Estado, indicó su director general Daniel Acosta Díaz de León.

La institución cuenta con 188 camas de 633 totales que hay en los hospitales de todo sector Salud para atender pacientes por Covid-19, y como se anunció en su momento, los Servicios de Salud están preparados para ampliar el número de camas de ser necesario en tres hospitales. De las 188 camas para atención Covid con las que cuentan los Servicios de Salud, hasta el momento se tienen 83 disponibles.

Díaz de León dijo que como ya se había advertido, “ómicron no es solo una gripa”, ya que como toda variante de Covid-19 implica riesgos de complicaciones, principalmente si se tienen enfermedades previas o si las personas no se han vacunado. “De los decesos reportados el 27 de enero, 8 de 12 personas no contaban con ninguna vacuna” y de las muertes registradas a partir de que se inició la vacunación en el Estado – el 15 de febrero 2021- hasta el primero de enero de este año se habían registrado dos mil 544 muertes de las que dos mil 108 no acudieron a recibir la inoculación.

Es necesario que las personas que presentan síntomas de enfermedad respiratoria acudan de manera oportuna a atención médica para que reciban orientación y puedan descartar o confirmar la enfermedad a Covid-19, y de confirmarlo, se proceda al aislamiento durante siete días como medida indispensable para ir cortando la cadena de contagios.

