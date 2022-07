En  julio, contagios de covid incrementaron 33.6%

Los Servicios de Salud informan que durante los primeros 10 días se registran más de 5 mil 900 nuevos contagios y 6 defunciones. En todo el mes de junio fueron 4 mil 464 y 8 defunciones.

Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud en San Luis Potosí, hizo un llamado a la población en general a intensificar las medidas sanitarias de prevención contra el Covid-19, y anunció que se trabaja en la modificación de aforos para lugares cerrados y eventos de concentración masiva, ya que tan sólo en los primeros 10 días del mes de julio se registran mil 501 contagios más del total de los que se presentaron durante todo junio.

El funcionario estatal manifestó que del 1° al 10 de julio , hay un total de cinco mil 965 nuevos casos, el 33.6 por ciento más del total de contagios durante junio, que fueron cuatro mil 464, además, en lo que va de este mes hay seis defunciones, por lo que es fundamental que las y los potosinos adopten estrictamente el uso de cubrebocas en todo momento y lugar; refuercen la sana distancia, la ventilación de espacios, eviten aglomeraciones, practiquen el estornudo de etiqueta: “ya que, la vacuna no evita que las personas se contagien y aún no se llega al pico de esta ola”.

Advirtió que en todo el mes de junio se registraron ocho decesos; mientras que en los últimos 10 días se registran seis muertes y las hospitalizaciones se han incrementado, aunque no representan todavía una cantidad que genere problemas en la atención médica. A pesar de que hace casi un mes se aplican pruebas para la detección oportuna del virus, al presentarse la enfermedad con síntomas más leves las personas los minimizan y no acuden a solicitar el diagnostico gratuito ni tampoco se resguardan en casa, por lo que no es momento de caer en excesos de confianza, dijo.

En cuanto al informe Diario de casos Covid-19 en San Luis Potosí, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que fueron confirmados 920 nuevos contagios, sumando en el Estado 193 mil 427 casos totales de este padecimiento.

De los nuevos contagios, 589 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria I; 32, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; nueve en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; 44, en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 179, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 34, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale y 23 en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; en personas residentes de otra entidad se registraron 10 nuevos casos.

La cifra de muertes se mantiene en siete mil 565, ya que no se registraron nuevas defunciones en la Entidad; sobre los estudios de nuevos casos, 525 son mujeres y 395 hombres en un rango de edad de 1 a 89 años, y se encuentran hospitalizadas 22 personas, de las que ninguna requiere de respiración asistida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...