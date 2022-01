Empresarios avalan las medidas del gobierno frente a la pandemia

Expresidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial Ricardo Pérez, reconoce la disponibilidad en la aplicación de pruebas gratuitas a toda la población.

Coordinamos acciones con las distintas autoridades de salud: Juan Servando Branca, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Empresarios potosinos respaldaron la respuesta y la atención que el Gobierno del Estado está brindando al comportamiento de la pandemia por Covid-19 en San Luis Potosí, entre lo que avalan la medida gubernamental para no obligar el cierre de comercios y brindar pruebas diagnósticas gratuitas a la población que presenta síntomas.

El empresario y expresidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) Ricardo Pérez Castillo, externó que hay buena disponibilidad de las autoridades estatales al proporcionar pruebas gratuitas a las personas, lo que ha permitido que en estos momentos tenga San Luis Potosí una taza de mayor de contagio pero con una afectación mucho menor. “Estamos recuperando mucho más rápido a nuestros trabajadores que se llegan a enfermar o dar positivo, esperamos que ya con el manejo de las autoridades de Salud, se vea una mejora mucho mayor”.

Agradeció de sobremanera el apoyo otorgado por el Gobierno del Estado, por la disposición de pruebas de antígenos para que la población, sus familiares y la gente que trabaja en las plantas laborales, ya que pueden presentarlas como justificante para incapacidad, sumado a los protocolos que está llevando la Secretaría del Trabajo en revisión de las condiciones sanitarias de cada centro de trabajo, lo que ha resultado en que todo el sector industrial de San Luis Potosí, hasta el momento, sea de los menos afectados a nivel general en la República Mexicana.

Por su parte, Juan Servando Branca Gutiérrez, líder de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) de San Luis Potosí, reconoció que a pesar del cambio en el semáforo epidemiológico no hubo restricciones a las actividades económicas y por el contrario, el Gobierno del Estado implementó medidas para no afectar el funcionamiento de los comercios, incluso se propuso incrementar el horario en las tiendas departamentales y supermercados, para que la población pueda comprar sus insumos básicos sin aglomeraciones. “Hemos estado, hombro con hombro, buscando que esta situación para las entidades productivas de San Luis Potosí, sea lo menor catastrófico posible; hemos aprendido que sin economía tampoco puede haber salud”.

Agregó que por parte de Canaco-ServyTur se ha emprendido la tarea de buscar que cada establecimiento “sea un comercio seguro, donde la gente pueda estar y tenga la confianza de que tendrá el mínimo riesgo, por las medidas sanitarias que tenemos en coordinación con Salud, estatal y federal”.

Ambos empresarios expusieron que los contagios se deben de tomar con responsabilidad y sensibilidad, y buscar que al menor síntoma se avise al centro de trabajo, y que si las condiciones de la persona no son las idóneas que no se presente, que sea tras una valoración médica que se determine si es viable o no que se reincorpore a la actividad. “Es cuidarnos y seguir los protocolos, el buen juez por la casa empieza y ser coadyuvantes de la tarea que está llevando el Gobierno Estatal en primera instancia para poder salir de esta ola lo más pronto posible”, exclamó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...