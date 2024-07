EL ESTADO BRINDA MÁS APOYO CON MEDICAMENTOS GRATUITOS

* Los Servicios de Salud iniciarán “Mi Farmacia Móvil” en el Hospital Central

Para garantizar el acceso a la salud de las y los potosinos de las cuatro regiones sin derechohabiencia, el Gobierno del Estado pondrá en marcha a partir del 26 de julio “Mi Farmacia Móvil”, un proyecto de entrega gratuita de medicamentos en la entrada principal del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, frente a la Glorieta Francisco González Bocanegra, en un horario de 8:30 a 18:00 horas.

Este programa forma parte de las acciones realizadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para brindar acceso fácil y rápido a medicamentos esenciales para quienes más lo necesitan y que no cuentan con derechohabiencia.

Si algún medicamento no está disponible en la Farmacia Móvil, los pacientes serán orientados sobre cómo obtenerlo a través de su centro de salud o, en algunos casos, se les refiere al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Para recibir medicamentos en la Farmacia Móvil, las y los pacientes deberán presentar una receta médica vigente o con un mes de antigüedad, sin necesidad de que la receta sea emitida por el Hospital Central, sino de cualquier centro de salud, siempre y cuando el paciente no cuente con seguridad social o servicios particulares.

La Farmacia Móvil estará equipada con una amplia variedad de medicamentos, incluyendo antiinflamatorios como el naproxeno, medicamentos psiquiátricos como inhibidores de la recaptura de serotonina, antibióticos básicos y materiales de curación.

Share this: Twitter

Facebook