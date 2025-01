EL ESTADO BRINDA MÁS APOYO A CONNACIONALES CON FERIA DE PASAPORTES AMERICANOS

* Beneficiará a las personas que nacieron en Estados Unidos y sus padres son potosinos

Para brindar más apoyo a las y los connacionales con diversos trámites para ampliar sus oportunidades de educación, empleo, salud, entre otras, el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) realizará en marzo, la edición décima tercera de la Feria de Pasaportes Americanos, en coordinación con el Consulado General de Estados Unidos.

El titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, informó que, en cumplimiento al compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de acercar más trámites y servicios a las y los potosinos, para obtener el Pasaporte Americano, los requisitos serán: acta de nacimiento original, documentos expedidos por el hospital y comprobante de domicilio, que pueden presentar en las oficinas de la dependencia para comenzar el trámite.

Enfatizó que la Feria de Pasaportes está dirigida para el trámite de primera vez, mientras que en el caso de renovación las personas deberán presentar el documento vencido, al tiempo de recordar a usuarias y usuarios que este es un programa dirigido a personas nacidas en Estados Unidos, que por algún motivo no han podido realizar la gestión de este documento sin importar la edad.

Las y los interesados pueden llamar al 444 541 35 12 y 444 173 16 90 o bien acudir a las oficinas del IMEI ubicadas en calle Leandro Valle número 120 en la colonia Alamitos donde les proporcionarán información adicional y más detalles sobre las fechas en que se realizará este evento. No olvidar que los trámites son personales y no se requiere de gestores externos para realizarlos.