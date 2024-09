EL ESTADO ADQUIRIÓ INSUMOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL

• La titular de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz aclaró que el hospital ya forma parte del esquema federal IMSS-Bienestar; sin embargo, el Gobierno Estatal no dejará solo a ningún hospital ni a las instituciones que lo requieran

A pesar de que la administración y funcionamiento del Hospital Central Ignacio Morones Prieto ya forma parte del esquema federal IMSS-Bienestar, el Gobierno del Estado a través de los Servicios de Salud, entregó insumos y suministros y ratificó su compromiso para llevar más apoyo a las y los potosinos a las cuatro regiones, tras destacar que no dejará solo a ningún hospital y a todas aquellas instituciones de salud que lo requieran.

La titular de salud en el Estado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, dio a conocer que fue entregado un paquete de insumos y suministros al Hospital Central, luego de las demandas de médicos, enfermeras y residentes y al ser uno de los nosocomios más visitados por pacientes locales y por personas de otros municipios.

“Nos enfocamos en ayudar a las dependencias que lo requieren con más urgencia”, comentó la funcionaria, luego de destacar que el Hospital Central, se encuentra en manos de autoridades federales; sin embargo y debido a los tiempos administrativos que pueden afectar el suministro de insumos, los Servicios de Salud apoyan a los centros de atención con ayuda que les permita seguir su funcionamiento.

Finalmente insistió en que, aunque los centros hospitalarios no pertenezcan al Estado y sean manejados por el Gobierno Federal, no están solos y les brindará el apoyo necesario para que operen adecuadamente y sigan brindando una atención de calidad a las y los pacientes.

