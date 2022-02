Continúa gobierno estatal priorizando la salud de la población

Anuncia Ricardo Gallardo que a partir de la próxima semana, el aforo permitido en eventos masivos será del 30 por ciento únicamente.

Confirma que el lunes 14 de febrero se retoman las clases presenciales para el nivel básico en todo el Estado.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona anunció que se mantendrán y reforzarán las acciones para proteger la salud de las y los potosinos para mantener con la tendencia a la baja en cuanto a número de contagios, pero sin lesionar la economía del Estado. Apuntó que San Luis Potosí es una de las dos Entidades del país que ha logrado aplanar la curva de la cuarta ola del coronavirus.

Abundó que a partir de la próxima semana los eventos masivos podrán efectuarse pero con una capacidad máxima en su aforo del 30 por ciento, entre ellos partidos de fútbol y conciertos, como parte del fortalecimiento de las tareas en beneficio de la salud de la ciudadanía.

El Mandatario Estatal manifestó que gracias al manejo integral de la pandemia, las Secretarías de Salud y Educación determinaron reanudar las clases presenciales obligatorias en el nivel de educación básica en todo el Estado a partir de este lunes 14 de febrero, y este martes comenzó el retornó a las aulas de manera segura, paulatina e híbrida con el 50 por ciento de las y los alumnos en las escuelas y el otro 50 por ciento en sus hogares, a través de las plataformas digitales.

En este contexto, informó que ya se gestionó otra dosis de vacuna de Moderna para todas las y los maestros potosinos, la cual comenzará a aplicarse en las próximas semanas como un nuevo refuerzo, además de que se sigue insistiendo ante el Gobierno federal la autorización para poder adquirir la vacuna pediátrica y comenzar a inmunizar a las niñas y niños mayores de cinco años. Gallardo Cardona reiteró que para su compra se cuenta con 50 millones de pesos e incluso ya se tiene contacto con el posible proveedor en el Estado de Texas, en Estados Unidos y se cuenta con la logística

Dijo que a 12 días de que se realizó la primera solicitud a la Federación se sigue esperando el permiso, y se insiste en el mismo cada tercer día, porque consideró que “es elemental vacunar a los niños, pero sin la autorización federal no se puede hacer nada”, sostuvo.

Destacó la importancia de no parar la actividad económica en el Estado, por lo cual, y contrario a lo que hizo el pasado gobierno, no sólo se mantienen abiertos los comercios y negocios sino que se ampliaron sus horarios para evitar aglomeraciones de personas, además de que se pidió a las tiendas de conveniencia y centros comerciales que operaran con todas sus cajas y no solamente con unas cuantas para evitar la filas de personas en la compra de sus insumos.

