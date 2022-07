Con obras de alto impacto, Gallardo respaldará a familias de municipios

El nuevo Gobierno respaldará proyectos de beneficio social que presenten los ayuntamientos; a la fecha, hay 7 municipios sin gestionar apoyo estatal para programas que ayuden a sus comunidades.

A fin de continuar con la construcción de un nuevo San Luis Potosí para las y los habitantes de las cuatro regiones, el Gobierno del Cambio respalda a los 58 municipios del Estado con la ejecución de obras urbanas y la implementación de proyectos de gran alcance social, mediante la aplicación de recursos cien por ciento estatales, manifestó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona.

El Mandatario dijo que ante el atraso que presentan comunidades históricamente olvidadas por anteriores gobiernos, se implementarán grandes acciones para cambiar la vida de las y los potosinos en un tiempo récord, pues a los ayuntamientos no les alcanza el recurso para garantizar el progreso en tres años de cada gestión: “No iremos a hacer sólo una calle, sino que vamos a construir paquetes completos para arrancar por ejemplo 50 vialidades conjuntas, serán inversiones de más de 50 o incluso 100 millones de pesos”.

Añadió que las y los presidentes municipales tienen las puertas abiertas en el nuevo Gobierno del Estado para presentar y gestionar proyectos de sumo beneficio a la ciudadanía; no obstante, es preocupante que alrededor de siete ayuntamientos no hayan presentado, hasta el momento, ninguna propuesta de trabajo colaborativo con el Poder Ejecutivo. Dijo que para él los colores o partidos políticos no son impedimento para coordinar trabajo, pues hay gobiernos municipales que han recibido ayuda estatal reiteradamente a pesar de ser “no afines”.

Especificó que uno de los planes de trabajo para rescatar a los municipios, y de los más ambiciosos, es el que se realizará en la comunidad de El Zacatón en Villa de Ramos, donde se transformará la realidad social de más de 10 mil personas que habitan en unas 60 calles cuya base es una polvareda, mismo que tendrá una inversión de 100 millones de pesos.

Además de este noble y trascendental programa, tenemos proyectos muy consolidados por más de cuatro mil millones de pesos para infraestructura en este 2022: “Se arrancarán dos emblemáticas obras en la zona Huasteca con 500 millones de pesos: la carretera Ciudad Valles-El Naranjo y la carretera San Martín Chalchicuautla-Tanquián-San Vicente, que detonarán la actividad turística y la recuperación económica de toda esta región”, agregó.

Se trata de focalizar el trabajo de este Gobierno Estatal a resolver las necesidades básicas de la población, y si los ayuntamientos son omisos en la intervención de obras menores que solicitan las y los ciudadanos, “le vamos a entrar” subsanando la falta de recursos municipales, finalizó.

