Complementa IMSS San Luis Potosí esquema básico de vacunación para menores de 5 años en 13ª Jornada de continuidad de servicios

La inmunización a las y los menores se lleva a cabo en los módulos de PREVENIMSS+ de las Unidades de Medicina Familiar.

Durante los días 09, 10 y 11 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realiza la 13ª Jornada de continuidad de servicios “Con el águila bien puesta”, con el objetivo de brindar atención a pacientes con consultas de medicina familiar, especialidad y acciones PREVENIMSS+.

El encargado de la jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, doctor Efraín Luna Barrios, señaló que como parte de las acciones de PREVENIMSS+, se actualizarán los esquemas básicos de vacunación de las y los menores de 5 años y así reducir el riesgo de que puedan adquirir enfermedades prevenibles.

Por lo que, hizo un llamado a las madres y padres de familia o tutores para que revisen la Cartilla Nacional de Salud y acudan a los módulos PREVENIMSS+ para complementar el esquema básico de vacunación de sus hijas e hijos menores de 5 años.

Subrayó que el Esquema Básico lo comprenden los biológicos BCG (contra tuberculosis meníngea y su forma diseminada en niños), hepatitis B, hexavalente acelular (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo B), rotavirus, neumococo conjugada, triple viral o SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y DPT (difteria, tos ferina y tétanos).

Señaló que la esta jornada se realiza de manera simultánea en todo el país y busca incrementar la oportunidad en el otorgamiento de los servicios, y en San Luis Potosí se implementa, a través de la operación en fin de semana de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los hospitales de la entidad potosina.

Puntualizó que las UMF No. 5, en Soledad de Graciano Sánchez; UMF No. 3,en Ciudad Valles, y UMF No. 45, No. 47 y No. 51, en el municipio de la capital, serán las encargadas de atender consulta de Medicina Familiar con previa cita, así como de ofertar atenciones preventivas correspondientes al modelo de atención PREVENIMSS+, conformadas por detecciones de cáncer cérvico-uterino, exploración clínica de mama, enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial) y pruebas de hepatitis C.

También se llevan a cabo estudios de mastografía en la UMF No. 45, en la colonia Capricornio; UMF No 47, en el barrio del Montecillo, y UMF No. 3, en Ciudad Valles.

El especialista señaló que en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No 1, No. 2 y No. 50 de la capital, así como el HGZ No. 6 de Ciudad Valles, se efectuarán cirugías programadas de: Ortopedia, Cirugía General y Ginecología.

Además, se otorgarán consultas programadas de las especialidades: Medicina Interna, Ortopedia, Neurología, Medicina Física y Rehabilitación, Oftalmología, Ginecología, Psiquiatría, Cirugía General y Endocrinología.

Finalmente, el doctor Luna Barrios recalcó que todas las acciones durante esta jornada se llevan a cabo con los protocolos de sana distancia y apego a medidas preventivas como la constante higiene de manos y el uso correcto y obligatorio del cubrebocas.

