Asume Ruth González la presidencia del DIF estatal

– Luego de su Toma de Protesta, el Gobernador Ricardo Gallardo anunció las primeras acciones a favor de lo grupos vulnerables

Ante representantes de sectores sociales y de la sociedad civil en general, Ruth González Silva rindió protesta como Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde aseguró que hoy comienza una nueva etapa en la historia de San Luis Potosí y en la asistencia social que por ley debe brindar el Estado.

González Silva afirmó que para cientos de niños y niñas, jóvenes y adultos, potosinos que viven con alguna discapacidad, la igualdad no es un derecho que puedan ejercer plenamente, “por ello debemos actuar con justicia y con profunda sensibilidad para establecer condiciones en las que todas y todos tengamos las mismas oportunidades para trascender y obtener nuestro bienestar”.

Agregó que en esta nueva administración estatal al DIF Estatal se le devolverá su rostro humano durante los primeros 100 días de gobierno, “y haremos lo necesario para que brinde servicios gratuitos y de calidad a quienes lo requieran”.

Dijo que junto con su equipo de trabajo que tiene experiencia en ésta área, empleará toda su energía, experiencia y corazón para que los Centros de Asistencia Social DIF, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, las Unidades Básicas de Rehabilitación de los 58 Municipios de San Luis Potosí y los centros que dependan de este organismo. cuenten con instalaciones dignas y con el equipamiento adecuado.

“En el proyecto social del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, nuestra misión en el DIF será la de no lucrar con la asistencia social, no dilatar la asistencia social, no excluir a nadie de la asistencia social, y acompañar a quienes nos necesiten hasta el cumplimiento de sus metas”.

González Silva anunció que el DIF Estatal contará con el apoyo de la señora María del Rocío García Pérez, directora del DIF nacional, “a quien le agradezco la colaboración mutua que mantendremos y su interés en que las familias potosinas tengan el respaldo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Tras la Toma de Protesta de González Silva, el Gobernador Gallardo Cardona anunció que los apoyos sociales mediante el DIF Estatal a población vulnerable llegarán a los 58 municipios de la entidad: “lograremos una meta en estos seis años, de poder entregar más de 1 millón de apoyos, pensiones, becas, de manera mensual”.

Anunció además que en los primeros 100 días, le hará entrega de la Casa de Gobierno al DIF Estatal, para convertirlo en un albergue de niños y de adultos mayores: “hoy que está mi esposa, mis hijos, les digo que renunciamos a vivir en la Casa de Gobierno y la vamos a equipar, va a tener 25 dormitorios nuevos, donde cada dormitorio se va a poder compartir con 4 adultos mayores, aproximadamente, 5 incluso en las áreas grandes”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...