Arranca la máxima fiesta del fútbol en SLP: Copa Potosí 2022

Se escribe una nueva era en el deporte potosino con un certamen que da cabida a todos los talentos.

La Copa Potosí vendrá a consolidarse como uno de los torneos más importantes y representativos del país.

Se repartirá una bolsa de un millón de pesos.

Tras dos años suspendida por la pandemia de Covid-19 y en medio de una algarabía y emociones de las y los aficionados al futbol, el director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) Edmundo Ríos Jáuregui, en representación del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, arrancó oficialmente la renovada Copa Potosí 2022, misma que tendrá una bolsa en premios en efectivo de un millón de pesos.

Con un lleno total en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos” en la capital, dio comienzo la serie de encuentros en la rama femenil y varonil por parte del nuevo Gobierno potosino, para otorgar a las familias sano esparcimiento y desarrollar el deporte como una opción a la reconstrucción del tejido social durante la temporada de Semana Santa.

De esta manera, inició el evento deportivo más importante a nivel nacional de la época con equipos locales y regionales que se disputarán, del 12 al 17 de abril, el codiciado trofeo de ganador y premios en efectivo, con sedes como el Centro Deportivo de Alto Rendimiento “Plan de San Luis”, la Unidad Deportiva “21 de Marzo” en Soledad de Graciano Sánchez y la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”, y cuya final será en el estadio “Alfonso Lastras Ramírez”.

En su mensaje, Ríos Jáuregui hizo un llamado a que se lleve a cabo un evento familiar: “es la Copa Potosí del pueblo y para el pueblo, que ganen los y las mejores, vivamos un evento con tranquilidad y civilidad”, añadiendo que la también llamada Copa del Millón busca que la competencia permita consolidar a San Luis Potosí como un lugar de encuentro nacional, que traerá una importante derrama económica y sea un referente deportivo en todo México.

Las acciones de la Copa Potosí, en la rama varonil, comenzaron desde las 14:00 horas con el juego Galtor vs Atlético Nacional, Atlético Chicago vs Villa de Arriaga, Recicladora vs Central de Abastos, Maquinados vs B. Anaya, Montrial vs Pecina FC, Tacos Julio vs Tamaulipas, Educorp vs Sel. Huasteca y Genetic vs Atlético Chofos.

Mientras que en la rama femenil, FCA´s debutó con un triunfo ante el Atlético Chofos, River vs Cobras de Soledad, Selección Cuff vs América SL, Micpsa vs Recicladora, Élite Soccer vs Genetic y Jr Ortega vs Mustang FC.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...