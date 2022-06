Archivo histórico tramita actas del registro civil de 1860 a 1930

El Archivo Histórico potosino emite actas de nacimiento, defunción y matrimonio. La emisión del documento es gratuito al presentar copia del acta.

Como parte de las acciones del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, de continuar apoyando a la sociedad civil en todos aquellos trámites y documentos de carácter personalizado, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP) continúa la gestión de trámites de actas del registro civil.

Para tal efecto, las y los usuarios interesados en tramitar actas de nacimiento, defunción y matrimonio correspondientes al Estado del periodo del año 1860 a 1930, pueden acudir al AHESLP y solicitar una búsqueda en la base de datos de dicha sección.

Si la o el usuario presenta una copia del acta solicitada, no sólo facilitará su búsqueda, sino que además no tendrá costo; en caso de no contar con ella, se deberá pagar la cantidad de 80 pesos por concepto de búsqueda y proporcionar al menos los datos de la persona en cuestión (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento).

Cabe aclarar que las actas solicitadas se expiden en físico y como copia fiel del libro, debidamente certificada para usos legales posteriores; sin embargo, esas mismas actas pueden ser canalizadas a la Dirección del Registro Civil para que se incorporen al sistema y la o el usuario pueda imprimir en los cajeros de actas un documento impreso en formato valorado.

Asimismo, se informa que habitantes del interior del país pueden acudir al Archivo Histórico de San Luis Potosí para ubicar documentos personales que por diversas razones se han extraviado y/o deteriorado, debido a que el fondo del Registro Civil es de las pocas opciones que solventan esta necesidad.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos: 44-48-12-32-21 y 44-48-14-26-69 o, acudir a calle Mariano Arista 400 en el Centro Histórico, en horario de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes.

