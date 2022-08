Anuncia Ricardo Gallardo unidad deportiva, camino y arco monumental para Tierra Nueva 

Rescatará Ricardo Gallardo, unidad deportiva que “herencias malditas” dejaron abandonada; también anuncia nuevo camino desde Cerro de la Virgen a la comunidad de Los Charcos

Cumpliendo el compromiso de impulsar obras sociales que detonen el desarrollo integral de las y los potosinos y que contribuyan a la recuperación económica que tanto anhelan los municipios, en gira de trabajo por Tierra Nueva, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció el rescate de la Unidad Deportiva en la cabecera, el camino nuevo a Cerro de la Virgen-Los Charcos, además de la construcción de un arco monumental en el acceso principal.

El Jefe de Gobierno Potosino, denunció que en Tierra Nueva hay personas que cada tres años buscan de nuevo regresar a la administración pública, pero que forman parte de las “malditas herencias” que saquearon al municipio, por ello dijo que “se les tiene que castigar y lo vamos a hacer porque no se vale que sigan abusando de la población, gente buena que perdona, pero no olvida”.

Entre aplausos de las y los pobladores, Gallardo Cardona anunció que el rescate de la unidad deportiva incluirá una cancha de futbol 7 de pasto sintético, juegos para las niñas, niños y adolescentes, además de adelantar que no quedará impune quien dejó el terregal, cobró y no hizo este espacio que es para el sano esparcimiento de la población.

Posteriormente, anunció el camino nuevo desde la localidad Cerro de la Virgen a la comunidad Los Charcos, que detonará la recuperación económica de la zona, pero además adelantó que se construirán más carreteras para beneficio de la gente.

El Gobernador dio a conocer que se construirá el arco del acceso principal a Tierra Nueva, lo que emocionó a las y los presentes, “se van a llevar tarea, ustedes decidirán si será moderno o clásico, construido de laja” por lo que hizo un llamado a participar a través de la alcaldía con dibujos de las y los niños y jóvenes, para hacer realidad el proyecto.

Finalmente, reveló que para la siguiente semana se continuará la entrega de las becas alimentarias, pensiones de Adulto Mayor y Madres Solteras e invitó a quien aún no tenga este beneficio para que se anote “durante muchos sexenios se robaban el dinero y no les traían nada, hoy el Gobierno del Cambio incrementará el número de beneficiarios para sus programas y que nadie se quede sin estos apoyos”.

