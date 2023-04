Alerta SGG sobre publicaciones difundidas en redes sociales

• Llama a la población a no difundir contenido falso y consultar las redes sociales oficiales de la dependencia estatal para no caer en la desinformación

La Secretaría General de Gobierno (SGG), alerta a la población para que no se deje engañar por la difusión de una supuesta “agenda de riesgos” que presuntamente emitió esta dependencia y la subsecretaría de Gobernación, con motivo de la próxima visita del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador a esta entidad; al respecto, la SGG desconoce el origen del documento que se difunde principalmente en redes sociales.

Este jueves, se detectó la difusión de una imagen con la leyenda “Agenda de Riesgos”, donde se expusieron datos presuntamente recabados por la dependencia, por lo que se desconoce el contenido y no es considerado como oficial, ya que no fue diseñado, ni elaborado ni generado por la Secretaría General de Gobierno.

La dependencia estatal hace un llamado a las y los ciudadanos a que no se difundan este tipo de imágenes con información falsa que se difunde en páginas de Facebook o mensajes de WhatsApp, y se pide a la población que, en caso de tener alguna duda sobre la veracidad de información o documentos, como la presunta “Agenda de riesgos” que se difunde, se consulten las redes oficiales de esta dependencia para no crear confusiones que buscan alterar la paz social en el Estado.

