AL CUMPLIR PROCESOS, FINANZAS LIBERARÁ RECURSOS AL PODER JUDICIAL A FIN DE MES

• Para cubrir al aumento salarial retroactivo al 2023 de las y los trabajadores, el Poder Judicial debió dar cumplimiento a todos los procesos administrativos

La Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), acordaron que a finales de agosto, será efectuado el pago por 18 millones de pesos correspondientes al aumento salarial retroactivo al año 2023, para las y los trabajadores del Poder Judicial, tras precisar que para cubrir dicho pago, el Poder Judicial debió cumplir con la normativa y todos los procesos administrativos para definir la suficiencia presupuestaria y revisar los ahorros y economías en el Ejercicio Fiscal.

El titular de la Sefin, Omar Valadez Macías, sostuvo una reunión con el presidente del STJE, Magistrado Arturo Morales Silva, donde explicaron y se aclaró que los recursos no representan un adeudo del Gobierno del Estado, y es un presupuesto adicional que el Poder Judicial no previó ni programó con las representaciones sindicales.

Valadez Macías dijo que, para cubrir dicho pago, el Poder Judicial debió dar cumplimiento como lo marca la normativa a todos los procesos administrativos que implican mesas de trabajo para definir la suficiencia presupuestaria para cubrir diversas prestaciones y revisar los ahorros y economías generadas en el ejercicio fiscal para solventar los aumentos solicitados.

Dijo que la comunicación existe, pero los pasos administrativos no pueden saltarse por una manifestación, por lo que el recurso solicitado es un presupuesto adicional que debió preverse y proyectarse. El diálogo se ha mantenido de manera institucional aún con el cambio de la Presidencia del Tribunal y desde enero se revisó el tema para que realizarán los trámites que están por concluir, lo que permitirá a la Sefin transferir los recursos al Poder Judicial.

