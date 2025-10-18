GOBIERNO SUPERVISA OBRAS DE MOVILIDAD EN LA HUASTECA

• La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. supervisa obras en Xilitla, Aquismón, Matlapa y Ciudad Valles para brindar movilidad sin límites.

En atención a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar movilidad sin límites en las cuatro regiones, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) realiza recorridos de supervisión en la Huasteca para verificar avances en obras de mejora de calles y caminos en distintos municipios.

La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, acudió a Xilitla, Aquismón y Matlapa, donde constató avances en calles como Corregidora, Niños Héroes, el Camino a San Pedro de las Anonas y el Camino a La Peña, con trabajos de pavimentación y cunetas de concreto hidráulico.

En Ciudad Valles se rehabilita la avenida Santa Rosa, con infraestructura hidráulica y concreto hidráulico. A pesar de las lluvias recientes, las obras avanzan conforme al calendario previsto.