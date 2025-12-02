15.7 C
San Luis Potosí
GOBIERNO REHABILITA MÁS CARRETERAS DURANTE NOVIEMBRE

martes, diciembre 2, 2025

• La Junta Estatal de Caminos realizó acciones de mantenimiento, limpieza, chapoleo, rastreo, pintura y señalamiento en diversos municipios de San Luis Potosí, mejorando la movilidad.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, continúa fortaleciendo la infraestructura vial mediante acciones de conservación en la red carretera estatal, con el objetivo de brindar una movilidad sin límites. A través de la Junta Estatal de Caminos (JEC), durante el mes de noviembre se intervinieron 272 kilómetros con labores de mantenimiento, limpieza de laterales, chapoleo, rastreo, aplicación de pintura y colocación de señalamiento.
El director de la JEC, Francisco Reyes Novelo, destacó que estas acciones mejoran la comunicación entre comunidades y fortalecen el alcance de los programas gubernamentales en materia de salud, educación y desarrollo. Subrayó que los trabajos efectuados abarcan municipios como Rayón, Tamazunchale, Cerritos, Xilitla, San Martín Chalchicuautla, Villa Juárez, Rioverde, Aquismón, Matehuala, Real de Catorce, San Luis Potosí, Moctezuma y Tamasopo.
Entre los tramos atendidos en noviembre destacan Rayón–El Pajarito, Tamazunchale–Tezapotla, Cerritos–La Rinconada y Xilitla–Plan de Juárez, así como el Circuito Potosí. También se efectuaron trabajos de chapoleo en Providencia–San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale–Providencia y Villa Juárez–Rioverde; limpieza en Matehuala–Tanque Colorado, Santa María del Refugio y el camino al aeropuerto; pintura y señalamiento en Agua Buena–Tambaca y San Jerónimo–Agua Buena; además de rastreo en rutas hacia Saus, Piedra Azul y San José de Enramada.

