GOBIERNO REHABILITA CAMINO A SANTA MARÍA PICULA

* La obra fortalecerá la movilidad y el acceso a servicios para comunidades de la Huasteca sur.

Este mes concluirán los trabajos de rehabilitación integral del camino Entronque Carretero 102–Encino Solo–Santa María Picula, en Tamazunchale, una obra prioritaria que refleja el impulso sostenido a la infraestructura regional promovido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. A través de la Junta Estatal de Caminos (JEC), se interviene un tramo de nueve kilómetros que beneficia de manera directa a más de siete mil personas de 16 comunidades, garantizando obras entregadas en tiempo y forma, con un desarrollo sin límites en las cuatro regiones del Estado.

La rehabilitación contempla trabajos de bacheo, aplicación de carpeta asfáltica e instalación de señalamiento estratégico, lo que permitirá contar con un camino renovado y seguro para los traslados cotidianos. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de movilidad, reducir tiempos de recorrido y fortalecer la seguridad vial en una zona de alta importancia social y productiva.

Esta vía resulta clave para una comunicación más eficiente hacia la cabecera municipal de Tamazunchale, facilitando el traslado de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud, educación y apoyos sociales, además de favorecer la actividad turística en los parajes ubicados sobre el Río Claro. Con obras de este tipo, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo la conectividad y el bienestar de las familias de la Huasteca sur.