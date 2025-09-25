GOBIERNO ESTATAL Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL FORTALECEN MIGRACIÓN LABORAL

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional para las Migraciones garantizarán una migración segura y ordenada.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron un Acuerdo de Cooperación para impulsar acciones conjuntas en migración laboral, inclusión y fortalecimiento institucional, en atención a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de promover una inclusión laboral sin límites.

El acuerdo prioriza la capacitación de personal, contrataciones seguras de personas migrantes con el sector empresarial, y acciones en inclusión financiera, educativa y profesional, así como el diseño de protocolos de atención e investigaciones para políticas públicas basadas en evidencia.