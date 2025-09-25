25.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL FORTALECEN MIGRACIÓN LABORAL

By Redacción
64
spot_img
jueves, septiembre 25, 2025

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional para las Migraciones garantizarán una migración segura y ordenada.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron un Acuerdo de Cooperación para impulsar acciones conjuntas en migración laboral, inclusión y fortalecimiento institucional, en atención a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de promover una inclusión laboral sin límites.
El acuerdo prioriza la capacitación de personal, contrataciones seguras de personas migrantes con el sector empresarial, y acciones en inclusión financiera, educativa y profesional, así como el diseño de protocolos de atención e investigaciones para políticas públicas basadas en evidencia.

Artículo anterior
MÁS APOYO SIN LÍMITES REAFIRMA RICARDO GALLARDO EN EL INFORME DESDE TAMAZUNCHALE
Artículo siguiente
LLAMA EL DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL A REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.