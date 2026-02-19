GOBIERNO ESTATAL TRANSFORMA EL PALENQUE DE LA FENAPO 2026 SIN LÍMITES

• Boletos en línea desde primera fila y cero reventas garantizan un espectáculo más justo, accesible y familiar.

Siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el Patronato de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) asumirá de manera directa la operación del Palenque en su edición 2026. El presidente del Patronato, Fernando Rojo Ocejo, confirmó que esta decisión histórica elimina la concesión del recinto y fortalece el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, garantizando orden y una experiencia familiar sin límites.

Por primera vez, todos los boletos incluidas primera, segunda y tercera fila, estarán disponibles en línea para el público en general, terminando con la práctica de apartar espacios para reventa. Con ello, el Gobierno Estatal asegura acceso equitativo y transparente, permitiendo que cualquier persona pueda adquirir directamente sus entradas en las mejores zonas.

Asimismo, los precios serán regulados conforme al artista, privilegiando el equilibrio y la economía familiar. El recinto evolucionará hacia un concepto más tradicional y cien por ciento familiar, incorporando áreas gastronómicas que fortalezcan la convivencia y el sano esparcimiento, consolidando un Palenque renovado, seguro y equitativo.