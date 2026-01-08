GOBIERNO ESTATAL SUPERA LOS 4 MIL 700 MILLONES DE PESOS EN APOYO A EMPRENDIMIENTOS

* A través del Sifide se han destinado 4 mil 775 millones 235 mil 623 pesos en créditos, beneficiando a 269 mil 140 familias emprendedoras.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) ha destinado más de 4 mil 700 millones de pesos al impulso de emprendimientos potosinos en lo que va de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, beneficiando a 269 mil 140 familias y consolidándose como un instrumento clave para el fortalecimiento sin límites de la economía local en San Luis Potosí.

Al cierre del ejercicio 2025, la institución logró una colocación de $62 millones 609 mil 854 pesos a través de 4 mil 672 créditos, dirigidos a fortalecer la economía familiar, apoyar a personas emprendedoras y fomentar la generación de empleos en las comunidades. Estas acciones permiten que más potosinas y potosinos conviertan sus ideas en proyectos productivos y sostenibles.

Durante 2025, los programas con mayor demanda fueron Impulso a la Economía Familiar, con 29 mil 646 apoyos otorgados; Fondo San Luis, que benefició a 246 personas emprendedoras; Impulso Nafin, con 205 personas empresarias beneficiadas; Microproyectos, que fortaleció a 177 familias, así como el Programa Estratégico e Impulso Empresarial, que beneficiaron a 92 personas emprendedoras.

En lo que va de la administración estatal, se ha realizado una inversión histórica de 4 mil 775 millones 235 mil 623 pesos, impactando de manera positiva a 269 mil 140 familias. Estos resultados reflejan el respaldo decidido del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha priorizado el bienestar económico de las y los potosinos, eliminando barreras de acceso al financiamiento.