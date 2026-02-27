GOBIERNO ESTATAL REFUERZA VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN

• En lo que va del año, se han aplicado 116 mil 794 dosis; este fin de semana habrá jornada especial en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y como parte del cambio que se vive y se siente en materia de salud pública, el Gobierno del Estado intensificó las acciones de vacunación contra el sarampión mediante el trabajo coordinado entre instituciones del sector. En lo que va de 2026 se han aplicado 116 mil 794 dosis a través de los Servicios de Salud, IMSS Bienestar, IMSS Ordinario, ISSSTE, PEMEX y SEDENA, fortaleciendo la protección de la población en las cuatro regiones.

La directora general de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez, informó que estas acciones se desarrollan en el marco del Plan de Respuesta Rápida para la Interrupción del Brote de Sarampión en el país, implementado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Detalló que se han realizado cerca de 50 cercos sanitarios y bloqueos vacunales, además del estudio de 61 casos sospechosos, de los cuales seis han resultado positivos, todos vinculados a esquemas incompletos o ausencia de vacunación.

Subrayó que la vacunación es una de las estrategias más efectivas para prevenir enfermedades transmisibles y evitar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños. Por ello, este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, de 11:00 a 16:00 horas, se llevará a cabo una Jornada de Vacunación en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, donde se podrán iniciar o completar esquemas básicos, con énfasis en sarampión. Se invita a la población a acudir con su Cartilla Nacional de Salud.