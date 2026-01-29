GOBIERNO ESTATAL REFUERZA PROTECCIÓN AL GANADO POTOSINO

• Con la campaña “Sin heridas no hay gusano”, se fortalece la vigilancia y el cuidado del ganado, asegurando apoyo directo a los productores potosinos.

Ante la llegada de la mosca generadora del gusano barrenador del ganado a la zona Huasteca, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, activó acciones preventivas en todas las regiones. Este fin de semana se presentó en la zona Media la campaña «Sin heridas no hay gusano», para proteger al ganado, animales domésticos y la salud de la población potosina.

Especialistas y técnicos de la Dirección de Sanidad Animal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), junto con el Comité Estatal de Sanidad Animal y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), iniciaron un plan de revisión diaria de ganado, mascotas y animales de granja, para detectar y tratar lesiones antes de que la plaga pueda afectarlos, mientras se espera la solución biológica con insectos estériles que llegará entre junio y julio.

La estrategia fue presentada en Rioverde ante autoridades municipales y directivos de la Unión Ganadera de San Luis Potosí, con vigilancia de todos los tipos de ganado y apoyo a personas vulnerables. Con estas acciones, el cambio que se vive se siente en el campo, asegurando apoyo oportuno y protección a los productores pecuarios potosinos.