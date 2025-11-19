GOBIERNO ESTATAL REFUERZA ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA EL CIERRE DE 2025

• El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona reunió a alcaldes de cuatro municipios para integrar la Mesa Regional de Seguridad con sede en Villa de Ramos.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona convocó a las y los alcaldes de Charcas, Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos para integrar la Mesa Regional de Seguridad, que tendrá como sede este último municipio. El objetivo es definir la estrategia de cierre para 2025 y continuar fortaleciendo los resultados obtenidos en materia de seguridad, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Torres Sánchez destacó que la presencia de las corporaciones de seguridad municipal en las cuatro regiones es clave para fortalecer la coordinación con los distintos niveles de gobierno. Puntualizó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí se ubicó entre los estados con menor tasa de homicidios dolosos de enero a octubre de 2025, ocupando el lugar número 12 a nivel nacional.

Asimismo, subrayó que el trabajo interinstitucional y el fortalecimiento de las acciones de prevención y combate al delito son fundamentales ante el panorama nacional. Explicó que, por instrucción del Gobernador, se mantiene la presencia policial en zonas de alta afluencia, así como patrullajes carreteros y a pie, además de una estrecha coordinación con las policías municipales.