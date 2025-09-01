GOBIERNO ESTATAL REFUERZA BÚSQUEDA DE PERSONAS

• La Comisión Estatal De Búsqueda De Personas realiza jornadas de tomas de muestras en tres municipios.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizó tres jornadas de toma de muestras genéticas en Villa de Reyes, Santa María del Río y Villa de Zaragoza, como parte del fortalecimiento del sistema de identificación de personas desaparecidas. Además, se recabó información mediante entrevistas con víctimas indirectas para dar seguimiento a los casos.

El titular de la CEBP, Israel Mendoza Espinosa, informó que estas acciones permiten avanzar en los procesos de identificación y se realizan de forma gratuita. Destacó que el Gobierno del Estado fortalece de manera constante las capacidades de la Comisión y del Laboratorio de Genética para brindar respuestas efectivas a las familias.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos del gobierno estatal para mejorar los procesos de búsqueda e identificación, utilizando tecnología avanzada y fortaleciendo la colaboración con otros Estados y otros países.