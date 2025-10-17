GOBIERNO ESTATAL REFUERZA ATENCIÓN MÉDICA TRAS LLUVIAS EN LA HUASTECA

• Brigadas de salud realizan jornadas médicas, vacunación y saneamiento básico en zonas afectadas.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, mantiene acciones de atención médica, prevención de enfermedades y saneamiento básico en comunidades afectadas por las lluvias en la región Huasteca, priorizando la salud de las familias potosinas, tal como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La secretaria de Salud, Leticia Gómez Ordaz supervisa actividades de las brigadas Visitando Corazones y del personal de la Jurisdicción Sanitaria VI, recorriendo las zonas afectadas en Tamazunchale para aplicar vacunas de: tétanos, influenza, sarampión entre otras y revisiones de glucosa, presión y curación de heridas.

También acudió con personal de la Jurisdicción Sanitaria VII y de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris) a realizar un recorrido en la localidad General León Martínez de San Vicente Tancuayalab, la cual se encuentra aún con inundaciones y se están realizando acciones de limpieza, encalamiento, cloración y saneamiento básico.

En San Vicente visitó los albergues habilitados, en donde se encuentran recibiendo atención del personal de los Servicios de Salud, del IMSS Bienestar y del ejército más de 300 personas; Gómez Ordaz dijo que continuará en la región hasta el domingo, ya que también se están coordinando acciones de prevención de dengue como fumigación y descacharrización con personal de vectores